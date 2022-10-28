Какие правила распоряжения недвижимостью вступают в силу в ноябре?

Безопасность граждан на рынке недвижимости – первый приоритет правительственных организаций.

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Для обеспечения безопасности и защиты граждан страны, вводятся новые инициативы и правила распоряжения недвижимостью. Какие меры вступают в силу в ноябре рассказало агентство РИА ФАН.

Ранее, граждане могли брать микрокредиты под залог недвижимости. По новым правилам, с 1 ноября 2022 года такой займ могут выдать исключительно для ведения бизнеса. Кроме этого, Росреестр обязуется уведомлять собственников при операциях с переходом или прекращением права собственности.

"Эта инициатива позволит обезопасить граждан от импульсивных сделок", — говорит эксперт Павел Сигал. Он добавляет, что подготовка к новым условиям идет уже несколько месяц.

Стоит помнить, что микрофинансовые организации берут высокие проценты. О взятии займа стоит предупредить близких и родственников, которые будут в курсе событий. Нередко полиции приходится разбираться в запутанных делах, когда близкие не понимают, что случилось в их семье.

Так, Вести Подмосковья сообщают о происшествии в столичном районе Коптево. 77-летняя пенсионерка обратилась с заявлением о пропаже дочери. Выяснилось, что 50-летняя дочь умерла в собственной квартире при невыясненных обстоятельствах. Важно уточнить, что тело женщины было невозможно обнаружить из-за груды вещей и мусора, заполнивших пространство. По факту сейчас проводится проверка.