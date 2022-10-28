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Каждая третья квартира в Москве – студия
За год предложение квартир-студий в столице выросло на 62%, достигнув 6,8 тыс. лотов. По сути, каждая третья квартира, выставленная сейчас на продажу в новостройках Москвы, — это студия.
Студии пользуются особой популярностью у покупателей с ограниченным бюджетом, как правило, молодых семей, студентов, специалистов из регионов, приехавших в столицу на заработки.
Средняя цена таких квартир в столице составляет 7,6 млн рублей. Для сравнения, "однушку" можно приобрести в среднем за 11,8 млн рублей. Однако если рассматривать стоимость квадратного метра, то студии являются самым дорогим форматом. "Квадрат" в студии стоит около 323 тыс. рублей. Это на 5% дороже, чем "квадрат" однокомнатной квартиры и на 11% – чем двухкомнатной.
По объему предложения студии лишь немного уступают "однушкам", количество которых в новостройках к октябрю достигло 7,8 тыс. лотов.
Застройщики проектируют в своих комплексах все больше компактного жилья, реагируя на спрос покупателей. Доходы последних не успевают за ростом цен. Купить более просторную квартиру не помогает даже подешевевшая ипотека.
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