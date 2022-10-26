Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
В Москве не хватает малоэтажного жилья

Новости

В Москве не хватает малоэтажного жилья

В городе строится всего 7 ЖК высотой до 11 этажей.
прочитано 168 раз

Жилые комплексы высотой до 11 этажей практически исчезли со столичного рынка внутри МКАД. В настоящее время в городе реализуется всего семь таких новостроек, две из которых введены в эксплуатацию.

ПО ТЕМЕ

Тренды московского рынка новостроек в 2022 году

Москвичи вернулись к панельным ЖК

Цены в средне– и малоэтажных проектах в «старой» Москве стартуют от 260 тыс. рублей, а в центре города достигают 566 тыс. рублей.

Чуть лучше обстоит ситуация в Новой Москве, где доля среднеэтажных проектов (высотой от 6 до 11 этажей) составляет 14%. На долю малоэтажных комплексов приходится порядка 2%.

По данным Циан, средняя этажность строящихся жилых комплексов в столице сейчас составляет 27 этажей, в целом по России – 19 этажей. Высота каждого четвертого возводимого жилого дома в стране сейчас превышает 25 этажей.

Автор: 26 октября 2022, 02:28 Источник: Известия ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+