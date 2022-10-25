"Пришла в ужас": в квартире любовницы Шаляпина организовали казино

Прохор Шаляпин помог возлюбленной спасти недвижимость после погрома.

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Популярный российский певец и телеведущий Прохор Шаляпин после массы передряг в личной жизни наконец-то нашел себе спутницу жизни . Сегодня он встречается с моделью Ольгой Сан. Недавно у любовницы звезды возникли серьезное проблемы.

Дело в том, что помимо основной деятельности женщина сдает недвижимость в Санкт-Петербурге, чем и зарабатывает себе на жизнь. К сожалению, элитное жилье пользуется популярность не только у добропорядочных граждан, но и у натуральных преступников. Так, в квартире модели организовали казино.

Игорный бизнес в России запрещен. Соответствующие заведения можно строить лишь в ограниченных местах, их несколько по стране, но жилые дома в этот перечень точно не входят. Ольга Сан обнаружила казино не сразу.

Любовница Прохора Шаляпина рассказала порталу PROZVEZD, что одну из питерских квартир она сдала одному человеку, а выселять оттуда пришлось совершенно другого жильца.

Первым квартиросъемщиком был некто Антон. Когда он перестал отправлять деньги за аренду, модель позвонили и узнала, что в доме поселился другой человек – Павел. Хозяйка квартиры отправила туда своего риелтора.

"Она приехала и пришла в ужас. Сообщила мне, что в квартире очень грязно", – отметила Ольга Сан.

Владелице элитной недвижимости пришлось вызывать полицию. Сотрудники МВД обнаружили в ее квартире казино. Девушке Прохора Шаляпина пришлось лично полететь из Москвы в Санкт-Петербург. она обнаружила в своей квартире полный разгром.

Ольга Сан оценила ущерб в два миллиона рублей. Благо, возлюбленный помог ей вернуть жилье в прежний вид. Прохор Шаляпин после гастролей приехал в питерскую квартиру, чтобы навести там порядок.