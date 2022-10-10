"Никто не знал": проклятая нищенка Эмбер Херд обманом заполучила элитную виллу

Пока жизнь Джонни Деппа возвращается в привычное русло, его бывшая жена скрывается от народа после скандального суда.

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В последнее время дела у голливудской актрисы слегка не очень – и все из-за суда, который она сама затеяла со своим бывшим мужем, но в итоге проиграла. Причем ущерб для кошелька звезды оказался весьма внушительный: ее обязали выплатить Джонни Деппу 15 миллионов долларов!

Такой исход судебных разбирательств буквально сделал из Эмбер Херд проклятую нищенку. Да еще и приковал к себе внимание злопыхателей, от которых теперь актриса вынуждена скрываться. Известная блондинка решила отдохнуть на Майорке, причем максимально постаралась, чтобы эта информация не просочилась в прессу.

Бывшая жена Джонни Деппа обманом заполучила элитную виллу: арендовала недвижимость под псевдонимом, чтобы скрыть факт нахождения на курорте. Однако план оскандалившейся блондинки провалился. В СМИ появилась информация о том, что она сняла жилье в городе Костикс. Более того, там она проводит время уже долго.

"Находится в этом городе уже несколько месяцев, и никто об этом не знал", – говорят местные.

Стоит отметить, что пребывание на Майорке для звезды "Аквамена" может быть отличной возможностью найти влиятельного мужчину. Очевидно, что сейчас ей как никогда необходим спонсор, готовый компенсировать убытки после судов с бывшим мужем.

К слову, таким трюком в отпусках время от времени пользуются одинокие звезды, в том числе и российские. Например, как пишет Пятый канал, Ида Галич сразу заприметила в отеле потенциальных женихов. Может быть, экс-супруга Джонни Деппа все же найдет себе кого-нибудь.