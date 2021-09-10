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Недвижимость
Первые соревнования в новом центре самбо и бокса могут пройти уже в начале 2022 года – Собянин

Первые соревнования в новом центре самбо и бокса могут пройти уже в начале 2022 года – Собянин

Общая площадь строящегося здания в "Лужниках" составит 45,6 тысячи квадратных метров.
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Скоро в Москве откроются новые спортивные объекты. В "Лужниках" продолжается строительство центров самбо и бокса. Работы планируется завершить до конца 2021 года. Строящееся здание посетил мэр столицы Сергей Собянин.

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 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Градоначальник рассказал, что здесь будут тренировочные залы, залы для проведения соревнований любого уровня. Также здесь будет создана вся инфраструктура для спортсменов: тренажерные залы, бассейны и игровые залы, сообщил Собянин. По словам мэра, первые соревнования в новом центре самбо и бокса могут пройти уже в начале 2022-го.

Комплекс, который строится в "Лужниках", будет настоящим украшением столицы. Он отличается уникальной архитектурной концепцией – два сооружения объединены общим фасадом. При этом центры будут работать независимо друг от друга, у каждого здания есть отдельные входы.

Особенность семиэтажного строения – зеркальный потолок и витражное остекление. Благодаря наклонным панелям с эффектом отражения зрители, которые находятся за пределами комплекса, смогут наблюдать за тренировками. Такое архитектурное решение используют впервые при возведении таких объектов.

"Уникальный объект, который, я надеюсь, понравится и привлечет внимание десятков тысяч спортсменов, занимающихся в Москве этими видами спорта, и, конечно, всех любителей бокса и самбо", – сказал Собянин.

Мэр столицы также отметил, что с недавних пор самбо – олимпийский вид спорта. Градоначальник надеется, что московские спортсмены одержат новые победы, выиграют новые интересные соревнования. "Я думаю, что Москва внесет свой вклад в развитие этого замечательного вида спорта", – сказал Сергей Собянин.

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Фото В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / www.mos.ru
Автор: 10 сентября 2021, 14:27 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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