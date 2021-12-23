Собянин утвердил проект строительства нового участка ЮВХ

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства участка Юго-Восточной хорды от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД. Планируется построить или реконструировать около 10 километров дорог.

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Протяженность участка по прямому ходу составит около четырех километров. В рамках строительства участка будут реконcтруированы улицы Каспийская, Медиков и Ереванская, построены несколько транспортных развязок.

Также появятся дополнительные светофоры и остановочные павильоны для общественного транспорта, организованы заездные карманы.

Протяженность основного хода ЮВХ составит 28 километров. Это крупнейший проект создания дорожно-транспортной инфраструктуры последних лет.

С учетом реконструкции прилегающей улично-дорожной сети будет построено около 100 километров дорог, 55 искусственных сооружений, 12 пешеходных переходов.

ЮВХ соединит основные магистрали города, в том числе Северо-Восточную хорду, Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское шоссе, Третье транспортное кольцо, улицы Липецкая, Подольских Курсантов, Южную рокаду.

С открытием ЮВХ формирование системы хордовых магистралей Москвы завершится. Новые дороги станут альтернативой МКАД, ТТК и улично-дорожной сети в историческом центре.

Строительство новой магистрали завершится до конца 2023 года. Улучшится обслуживание 22 районов с населением около 2,5 миллиона человек.