Гостиницу за миллиард в Петербурге продают через доску объявлений

На сайте объявлений "Авито" выставили на продажу гостиницу "Выборгская", передает Flashnord. Она находится на Торжковской улице в Приморском районе Санкт-Петербурга и состоит из трех прилегающих друг к другу корпусов общей площадью в более чем 10 612 квадратных метров. За этот лот продавец хочет выручить миллиард рублей.