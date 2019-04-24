Гостиницу за миллиард в Петербурге продают через доску объявлений

На сайте объявлений "Авито" выставили на продажу гостиницу "Выборгская", передает Flashnord. Она находится на Торжковской улице в Приморском районе Санкт-Петербурга и состоит из трех прилегающих друг к другу корпусов общей площадью в более чем 10 612 квадратных метров. За этот лот продавец хочет выручить миллиард рублей.
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