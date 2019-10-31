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"Провокационный и баснословно дорогой": запросы популярного телеведущего вызвали удивление

Вадим Такменев. Фото: www.globallookpress.com
Сергей Сапонов

Сергей Сапонов блогер

 архитектор-дизайнер, фотограф
Обладатель трех премий ТЭФИ, любитель самых острых заголовков и не менее желтых репортажей, лондонский денди в кадре – так можно вкратце охарактеризовать известного ведущего Вадима Такменева. Скандальный журналист не так давно обзавелся относительно скромной недвижимостью, по сравнению с нашими обычными гостями, – домом из клееного бруса в 200 квадратных метров недалеко от Звенигорода. Молниеносная покупка, ремонт за полгода, дизайн почти своими силами и семья Такменевых уже живет в новеньком доме с камином и вторым светом.
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Сам дом никакой не эксклюзив, а относительно стандартный проект от застройщика, подобных домов можно найти добрую тысячу по Подмосковью. Экстерьер дома Такменева хоть и простой, но смотрится по-европейски стильно: окрашенные брусья в лимонно-белом цвете с контрастными красно-коричневыми вставками. Навес для двух машин, входная группа с уличными шторами, терраса и открытая кухня с баром. Экстерьер дома выдержан чисто и задает строгие правила, которые нужно соблюсти и внутри.

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Попадая в дом к Вадиму и осмотрев гостиную, можно подумать, что над его жилищем потрудились коллеги с канала: полосатая стена с камином, которая подпирает потолок, огромные часы, потолок с контрастными темными кессонами, 4-метровые полотна штор, электронный камин, серые насыщенные стены, белые порталы дверей.

На первый взгляд выглядит очень дорого и стильно. За акцентную полосатую стену, безусловно, поставим Такменевым зачет. Пять разных баночек краски и такой великолепный результат! Во всем доме хозяева избавились от цвета дерева в интерьере, так как жизнь в домах из клееного бруса быстро заставляет возненавидеть цвет натурального дерева, поэтому глубокий серый цвет стал отличным выбором. 

Теперь давайте всматриваться в детали! Для заданного фона этой картины необходимы соответствующие герои, но с героями здесь не повезло. Диваны в голубой парче с резными ножками и синий ковер с ориентальным рисунком уместнее смотрелись бы у Волочковой, нежели в гостиной у Вадима. Хозяин признается, что покупал ковер в круглосуточном супермаркете после работы. Хоть этот ковер и нравится супруге Такменева, в доме ему явно не место.

Огромная гостиная продолжается открытой кухней и обеденной зоной. Здесь все так же: окрашенный серым брус, белые двери и порталы, нейтральный светло-серый пол и белая кухня с филенкой и барной стойкой. Черные бархатные стулья выдают китайского производителя, но смотрятся на контрасте очень органично. Единственное место в доме Такменева, где можно встретить цвет натурального дерева – это столешница обеденного стола. Без этого вкрапления помещение смотрелось бы гораздо холоднее. Обеденную зону венчает белая люстра с десятью разными стеклянными плафонами. 

На второй этаж ведет деревянная бело-серая контрастная лестница со стеклянными перилами. Очень дорогой и проверенный ход. Благодаря стеклянным перилам лестница смотрится почти прозрачной. 

Главная ванная не изменяет серому и белому цвету. На полу из серого и бюджетного керамогранита стоит премиальная овальная ванна европейского производства. Заезженное в интерьерах псевдо-дорогих ресторанов китайское зеркало в огромной резной раме в ванной хозяев выполнено в белом цвете и, в принципе, неплохо сочетается с полосатой стеной, на которой висит. Белая люстра и белый текстиль, хром в сантехнике и декоре окна. Все очень спокойно и не раздражающе. 

Наверняка от ведущего скандальной псевдоновостной программы ожидаешь не менее неоднозначный, провокационный и баснословно дорогой дом, но на на самом деле оказалось полностью наоборот. Вадим Такменев обладатель очень скромного, стильного и бюджетного жилища. Но мы все равно рекомендуем обратиться к свои коллегам по каналу, хоть замечаний и немного, но их надо исправить.

31 октября 2019, 04:32

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