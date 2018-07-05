Участок СВХ от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе поедет осенью
По его словам, открытие участка позволит перераспределить транспортные потоки, снизить нагрузки на важнейшие магистрали севера Москвы - Ленинградское, Дмитровское и Коровинское шоссе, на Большую Академическую улицу и всю северную часть кольцевой автодороги.
Глава стройкомплекса Москвы отметил, что это положительным образом скажется на транспортную ситуацию в районах Тимирязевский, Коптево и Головинский. "На этом участке хорды откроется движение по четырем эстакадам, трем съездам и мосту через реку Лихоборка", – сказал Хуснуллин. Он подчеркнул, что общая протяженность нового дорожного полотна составит 10,7 километра.
Кроме того, на отрезке от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе построены путепровод через соединительную ветку железной дороги. Также здесь появились очистные сооружения и подземный пешеходный переход.
Северо-Восточная хорда пройдет от трассы Москва-Петербург вдоль Московского центрального кольца (МЦК) до развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы. Она обеспечит диагональной связью районы севера, востока и юго-востока города.
В результате снизится транспортная нагрузка на центральную часть столицы, Третье транспортное кольцо, Московскую кольцевую автодорогу и вылетные магистрали – Дмитровской, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское, Измайловское шоссе и другие. Общая длина СВХ после окончания строительства составит 35 километров.
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