Участок СВХ от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе поедет осенью

Движение автотранспорта по участку Северо-Восточной хорды (СВХ) от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе планируется запустить через несколько месяцев. Об этом заявил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

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