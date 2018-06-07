Как заработать на ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу – большое событие даже для тех, кто предпочитает оперу и балет. По официальным прогнозам, в Москву и другие города России, где пройдут матчи, приедут порядка 1,5 миллиона болельщиков, и это только из-за рубежа, не считая тех, кто съедется со всей России. Всем им понадобится крыша над головой, а гостиниц на всех не хватит. Если вы живете в одном из городов проведения ЧМ-2018 и сдаете жилье в аренду, у вас есть отличный шанс заработать.

Как это сделать и чего при этом стараться избегать, рассказывает генеральный директор и сооснователь онлайн-сервиса по управлению наймом арендой жилья "Арендатика" Артур Устимов.

Сколько можно заработать

"Сдается трехкомнатная квартира! Отличный вид из окна прямо на стадион "Лужники"! Цена за сутки 30 тыс. рублей! За весь период проведения ЧМ (то есть за месяц) – 900 тысяч!" – такие объявления сейчас легко встретить на специализированных досках объявлений по найму недвижимости. Собственники квартир имеют все шансы заработать и 900 тысяч, и миллион, просто сдав на этот месяц свое городское жилье и уехав на дачу, где можно будет наслаждаться тишиной и спокойным сном по ночам (в московской квартире с видом на стадион о них, скорее всего, пришлось бы забыть).

И 900 тысяч действительно не предел. Да, правительство следит за тем, чтобы цены для болельщиков не завышались, но официальный максимум при сдаче номеров и апартаментов составляет 650 тысяч рублей в сутки. А самые дорогие апартаменты на время ЧМ сдаются в престижном столичном комплексе за 18 миллионов рублей – по 500 тысяч рублей за сутки. В квартире семь комнат, и здесь могут разместиться 32 болельщика.

Большинство же собственников квартир в Москве рассчитывают получить с болельщиков от 10 до 50 тысяч рублей в сутки, даже если их жилье расположено далеко от мест проведения матчей. И эти расчеты, как правило, оправдываются. По оценкам сервиса "Арендатика", сегодня уже сдано более 90% всех квартир, которые выставлялись в посуточную аренду на всех основных досках объявлений.

Жители других городов, где пройдет ЧМ, тоже заработают неплохо. Цены там, конечно, пониже, чем в столице. Но, к примеру, в Самаре или Саранске за однушку в центре можно выручить те же 10–20 тысяч в сутки. Немного дешевле на время проведения ЧМ можно сдать не квартиру, а комнату. Востребованы будут даже палатки, которые некоторые собственники частных домов устанавливают у себя во дворе.

Где разместить объявление

С подачей объявления лучше поторопиться: большинство болельщиков, особенно зарубежных, уже зарезервировали номер в отеле или квартиру, позаботившись об этом заранее. Сейчас недвижимость в аренду ищут те, кто по каким-то причинам не успел этого сделать, или те, чьи договоренности с предыдущим хозяином сорвались. Сдавать недвижимость можно на сайтах, которые созданы непосредственно для сдачи жилья на время ЧМ, таких как Rent-football2018.com и ему подобных. Но собственники квартир активно используют и другие ресурсы. Например, Booking.com, самую популярную платформу бронирования отелей, апартаментов и хостелов в мире.

Объявите свою квартиру апартаментами – и вперед. Работа с Booking.com займет некоторое время, так как сайт самостоятельно формирует текст вашего объявления. И, кстати, вы заплатите комиссию в размере 15–25%. На этот сервис стоит ориентироваться, если вы хотите, чтобы вашими гостями стали иностранцы (объявление будет переведено на английский язык). Немного удобнее для частных лиц сервис Airbnb, где комиссия будет ниже, около 3%, а вы сможете пообщаться с будущим постояльцами (сервис позволяет владельцам квартир и арендаторам обмениваться сообщениями). Впрочем, квартиры на время ЧМ сдают и на любых других сайтах, предлагающих посуточную аренду жилья.

Что нужно оставить в квартире и как избежать ее разгрома

Если квартира сдается посуточно, гости должны получить все необходимое для проживания. В первую очередь это спальные места, постельное белье и посуда. Количество спальных мест оговаривается изначально. Нужно также понимать, что болельщики – это в основном молодые активные ребята и могут что-нибудь разбить, сломать или испортить чисто случайно. Хрупкие и ценные вещи нужно убрать.

Если вы сдаете квартиру через международные сервисы, ваши взаимоотношения с гостями будут регламентироваться правилами этих сервисов. В иных случаях нужно составить с вашими постояльцами договор, неважно, приехали они на день, два или на целый месяц. Договор, в котором указаны сроки аренды и сумма оплаты, избавит от недопонимания условий соглашения обе стороны. Кроме того, в нем будет прописана и обоюдная ответственность за порчу имущества. К договору нужно сделать приложение – опись всего наиболее ценного в квартире. С арендатора также необходимо взять депозит, который вы вернете в полном объеме, если имущество не пострадает.