Валерий Гергиев оценил концертный зал в "Зарядье"

Знаменитый дирижер Валерий Гергиев побывал на стройплощадке концертного зала в парке "Зарядье" для того, чтобы лично осмотреть объект и оценить ход строительства. Пройдя по будущему залу и осмотрев его, музыкант высоко оценил уже проделанную работу.



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