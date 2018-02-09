Парк "Зарядье" получил высокую оценку в мире

Московский парк "Зарядье", который был торжественно открыт в сентябре 2017 года, получил высокую оценку на международной арене. Он занял первое место на международном конкурсе InAVation Awards 2018.

О полученной 6 февраля заслуженной награде сообщил глава московского Стройкомплекса Марат Хуснуллин. "Парк "Зарядье" – уникальный проект, который по праву стал лицом Москвы. Здесь представлена блестящая работа архитекторов и строителей, реализованы инновационные решения и применены новейшие технологии. Благодаря этому парк получил высшую профессиональную премию в категории "Общественная архитектура" международной премии", – сказал заммэра.

Глава Стройкомплекса отдельно подчеркнул, что у парка "Зарядье" была высокая конкуренция среди проектов. На премии InAVation Awards 2018 были представлены более 300 проектов в 11 номинациях. Международное жюри отметило работу по привлечению посетителей в медиакомплексы "Полет" и "Машина времени", которым присудили первое место в сфере аудиовизуальных технологий.

Это уже вторая международная премия объекта. Ранее парк "Зарядье" вошел в число финалистов премии международного портала ArchDaily в области публичных пространств.





Напомним, что "Зарядье" – это первый масштабный парк, разбитый в пределах бульварного кольца за последние 200 лет. Он открылся для москвичей и гостей столицы в День города в 2017 году. На территории парка расположены уникальные сооружения и павильоны – флорариум, парящий мост, медиакомплексы и медицентр, а также амфитеатр под стеклянной корой. Сейчас здесь завершается строительство концертного зала, его открытие планируется летом 2018 года.

Большой зал рассчитан на 1450-1550 мест. Кресла для зрителей будут расположены со всех сторон вокруг сцены. Также появится репетиционный зал на 400 мест. Его приспособят для проведения камерных и сольных концертов. Кроме того, здесь заработают студии звукозаписи, кафе, зона отдыха с открытой террасой. Акустикой концертного зала занимаются лучше мировые специалисты.