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Недвижимость

Хорды и рокады: когда откроются новые трассы Москвы

Фото: stroi.mos.ru
Дорожное строительство в российской столице не останавливается ни на день. И, несмотря на то, что порой кажется, что все резервы для улучшения транспортной ситуации уже близки к истощению, властям города, проектировщикам и строителям удается найти новые решения для облегчения жизни автомобилистов и пассажиров общественного транспорта. Ввод в эксплуатацию системы хордовых дорог и рокад позволит дополнительно разгрузить центр и основные кольцевые трассы города.
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Изначально Москва оказалась заложником радиально-кольцевой системы транспорта. И в то время, когда автомобилизация шла относительно невысокими темпами, такое положение дел устраивало всех. Однако к резкому увеличению численности населения города и числа машин на стыке XX и XXI веков столица оказалась не готова. Действия, предпринимаемые тогда властями города, не поспевали за темпами его развития – новые и реконструированные улицы моментально превращались в места скопления транспорта.

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Стало понятно, что построение все новых колец – это решение, не дающее серьезного эффекта и улучшающее дорожную ситуацию лишь на небольшой период времени. Но и отказаться от сложившейся радиально-кольцевой системы, очевидно, было нельзя. В этих условиях властям города вместе с лучшими инженерно-проектировочными умами пришлось придумывать как сделать так, чтобы город не встал в ближайшее время в гигантских пробках.

Основной идей стало перераспределение потоков. Для того, чтобы добраться из одного спального района в другой, находящийся на противоположном конце города, существовало два варианта поездки: через МКАД и через центр. Альтернативные пути были или неудобны, или слишком затратны по времени. Нужны были новые варианты маршрутов. Так появился проект строительства системы хорд и рокад.

Фото: stroi.mos.ru

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ХОРДА

Эта магистраль пройдет Северо-Восточная хорда длиной 35 километров пройдет от новой трассы М11 "Москва – Санкт-Петербург" до Косинской эстакады - развязки на пересечении МКАД с магистралью "Вешняки – Люберцы". Хорда соединит Московскую кольцевую автодорогу, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе. Она снизит транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо, МКАД и вылетные магистрали.

Фото: stroi.mos.ru

На днях мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по эстакадам на развязке Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов и проспектом Буденного. В августе состоялось открытие эстакады на пересечении новой магистрали и Щелковского шоссе. Основные работы по строительству Северо-Восточной хорды планируется завершить в 2019 году, заявил руководитель стройкомплекса города Марат Хуснуллин.

Помимо участка от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе, уже построены еще два – от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы и от Измайловского до Щелковского шоссе. Сейчас работы ведутся на участках от шоссе Энтузиастов до МКАД и от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе.

Фото: stroi.mos.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ХОРДА

Задача этой городской магистрали – обеспечить диагональную связь между северо-восточными и юго-западными районами столицы, минуя центр города, разгрузить Третье транспортное кольцо, МКАД, Садовое кольцо, Ленинградское, Волоколамское шоссе и другие магистрали. Новая траса пройдет от Сколковского до Ярославского шоссе.

Фото: stroi.mos.ru

Реконструированная Большая Академическая улица вместе с Алабяно-Балтийским тоннелем сформировали основную часть магистрали, которая в районе Дмитровского шоссе примкнула к Северо-Восточной хорде и через Бусиновскую развязку получила выход на новую трассу в направлении аэропорта "Шереметьево".

Благодаря Михалковскому тоннелю появилась возможность убрать светофорные объекты. Уже запущено движение по эстакаде на пересечении Сколковского шоссе с Вяземской и Витебской улицам, по разворотной эстакаде с Рябиновой и мосту через реку Сетунь.

Закончить все строительные работы на Северо-Западной хорде и запустить магистраль целиком планируется уже в 2018 году.

ЮЖНАЯ РОКАДА

Дорога соединит Московскую кольцевую автодорогу через Рублевское шоссе, Балаклавский проспект, Варшавское шоссе, Кантемировскую улицу, Каширское шоссе и улицу Борисовские Пруды. Рокада станет дублером МКАД и южного участка Третьего транспортного кольца. Ее задача – перераспределить транспортные потоки и разгрузить Каширское и Варшавское шоссе, а также Пролетарский проспект. В состав новой магистрали войдут уже существующие дороги, которые будут реконструированы и расширены.

Фото: stroi.mos.ru

Согласно планам городских властей, Южная рокада пройдет от Балаклавского проспекта через тоннель под Варшавским шоссе, затем через путепровод пересечет железнодорожные пути, по мосту проедет реку Чертановку и соединится с Кантемировской улицей в районе Пролетарского проспекта. Далее через тоннель водители смогут попасть на улицу Борисовские Пруды в направлении Марьино. Дальше рокада пойдет по улице Верхние Поля, откуда транспорт направится в сторону МКАД через Капотню.

К настоящему времени участок от Рублевского шоссе до Балаклавского проспекта уже введен в эксплуатацию. Здесь были построены эстакады и пешеходные переходы. В планах столичных властей строительство развязки на пересечении Варшавского шоссе и Балаклавского проспекта. В этом месте появится тоннель, эстакада, разворотные съезды и боковые проезды. Кроме того, будет возведен путепровод под путями Павелецкого направления, мост через реку Чертановку и подземный пешеходный переход. А участок от пересечения с Пролетарским проспектом до МКАД будет сформирован за счет уже существующих улиц.

Фото: stroi.mos.ru

Общая длина хордовых дорог составит около 243 километров. На них возведут свыше сотни транспортных сооружений – тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов. Запуск движения по новым скоростным трассам позволит создать фактически новое кольцо, но с выходами на МКАД, что разгрузит последнюю и Третье транспортное кольцо. В планах – соединить Северо-Западную и Северо-Восточную хорды в районе Фестивальной улицы с выходом на дорогу до Бусиновской развязки и далее на платную трассу Москва – Санкт-Петербург. Южная рокада будет пересекаться с Северо-Западной хордой в районе Крылатское.

Автор: Дмитрий Куклин7 сентября 2017, 12:46

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