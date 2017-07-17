Собянин: завершен капитальный ремонт Нагатинского моста

Один из самых сложных транспортных объектов столицы – Нагатинский мост – открылся после капитального ремонта. Благодаря реконструкции мост прослужит москвичам еще полсотни лет, уверен Сергей Собянин.

Нагатинский метромост считается самым длинным среди подобных сооружений в Москве: его протяженность с учетом двух эстакад – Кожуховской и Нагатинской – 805 метров, площадь превышает 30 тысяч квадратных метров. Работы по капитальному ремонту были начаты в июне 2015 г.

"Нагатинский мост – один из самых сложных и загруженных. Он включает в себя не только автомобильное, пешеходное движение, но и движение метро. Также у тела моста сосредоточены серьезные коммуникации, такие как теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение и так далее", - отметил Сергей Собянин. По словам столичного градоначальника, многие конструкции в процессе ремонта были заменены и теперь мост выглядит как новый.

Нагатинский метромост расположен в границах районов Даниловский, Нагатино-Садовники и Нагатинский затон. Во время ремонта заменили мостовое покрытие и ограждения, модернизировали инженерные сети, отремонтировали несущие конструкции, тротуары, лестничные сходы. При этом строительные работы не нарушили автомобильного движения: транспорт все так же ходил по трем полосам в каждую сторону.

За счет проведенных работ мост сможет прослужить еще 40-50 лет, не подвергаясь серьезному ремонту, убежден мэр Москвы. Сергей Собянин добавил, что город в последние годы в 15 раз увеличил объем ремонта мостов, тоннелей и пешеходных переходов. Благодаря этому будет обеспечено безаварийное функционирование дорожной инфраструктуры на несколько десятилетий.

За последние пять лет в столице отремонтировано девять транспортных тоннелей, 115 мостов, 159 подземных пешеходных переходов, 27 набережных и четыре фонтана. А в 2017 году завершится капитальный ремонт еще 54 объектов. В их числе 50 подземных переходов, а также Большой Москворецкий мост и подмостовое пространство правобережной части Нагатинского моста. Кроме того, запланирован ремонт более десятка подземных переходов на станциях московского метрополитена.