У транспортно-пересадочного узла в Митино появится гостиница

В составе ТПУ "Пятницкое шоссе" будет построена гостиница на 500 номеров. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора по девелопменту "Мосинжпроекта" Альберт Суниев. Инвестора определят в ходе открытого конкурса, по итогам которого победитель получит 99,9% доли в уставном капитале транспортно-пересадочного узла.

Транспортно-пересадочный узел будет построен на площади 0,78 гектара. Под гостиничный комплекс или апарт-отель выделяется 35 тысяч квадратных метров. Победитель получит участок в аренду на шесть лет. Начальная стоимость лота – 85,25 миллиона рублей. Эксперты говорят, что на этом участке целесообразно возвести гостиничный объект среднего ценового сегмента.



По словам Альберта Суниева, за шесть лет аренды земельного участка, отведенных под строительство, инвестор может заплатить в бюджет города 602 миллиона рублей. "По предварительным оценкам, инвестиции в строительство составят 1,7 миллиарда", – цитирует его "Интерфакс". Суниев рассказал, гостиница в составе транспортно-пересадочного узла "Пятницкое шоссе" будет рассчитана на 500 номеров.

Технологическая часть транспортно-пересадочного узла "Пятницкое шоссе" будет включать в себя перроны для входа-выхода пассажиров, отстойно-разворотную площадку общественного транспорта, а также подземную пешеходную галерею и перехватывающую стоянку, вмещающую до 114 машин одновременно.

Прежде чем желающие будут допущены до конкурса, им предстоит пройти ценовую и неценовую оценки. В рамках этих процедур претендентов проанализируют на предмет реализации девелоперских проектов, совокупный размер выручки и размер чистых активов. Заявки на конкурс принимаются до 12 июля.

Суниев напомнил, что годом ранее "Мосинжпроект" уже привлекал инвестора к строительству другой части ТПУ "Пятницкое шоссе". Тогда за 20 миллионов рублей структуры группа компаний "Ташир" получила право строительства многофункционального комплекса общей площадью 16,2 тысячи "квадратов" с парковкой на 170 автомобилей.