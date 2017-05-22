Стать соседом Елизаветы II можно за 1,3 млрд рублей

На продажу выставлены квартиры, окна которых выходят на Букингемский дворец. Цены начинаются от 4,35 миллиона фунта стерлингов.

Самые дорогие апартаменты в элитном районе Белгравия в Великобритании стоят 18 миллионов фунтов стерлингов (1,3 миллиарда рублей). За эти деньги можно приобрести пентхаус с тремя спальнями и двумя террасами.

Публикация от Jil (@ibraghimlife) Май 16 2017 в 5:57 PDT

Покупателям, которые хотят стать соседями королевской семьи, предлагаются квартиры с двумя, тремя или шестью спальнями, сообщает Daily Mail. Также состоятельные люди могут позволить себе дуплекс. К услугам жильцов – услуги носильщика, сады с теннисным кортом и отдельный лифт.

Публикация от Jil (@ibraghimlife) Май 16 2017 в 5:57 PDT

Аукционист Эндрю Бинсток заявил, что Eaton Square является одним из самых желанных адресов в Лондоне. "Это изумительное место, и это невероятная возможность", – отметил он.

Публикация от Jil (@ibraghimlife) Май 16 2017 в 5:57 PDT

В каждой квартире есть просторный холл с высокими потолками и окнами. В некоторых апартаментах имеется собственная библиотека. Сохранены все исторические детали интерьеров здания, построенного в 1859-1861 годах. Его фасад выполнен в итальянском стиле.

Публикация от Jil (@ibraghimlife) Май 16 2017 в 5:57 PDT

Когда-то тут жили графы, в 1920 году здание служило первым помещением для лондонской жилищной комиссии. В 1925 году его купила миллионерша Мари Калло Гербер, у которой был свой дом моды.