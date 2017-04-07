Попавшийся на кокаине футболист ЦСКА продал дом за миллион

Дисквалифицированный за употребление кокаина 30-летний российский футболист Роман Еременко продал в Финляндии дом за миллион евро. После удачной сделки спортсмен улетел в отпуск.

Чем в настоящее время занимается отбывающий дисквалификацию спортсмен, рассказал его отец, известный советский футболист, а ныне тренер карагандинского клуба "Шахтер" Алексей Еременко.

По его словам, Роман продал дом в пригороде Хельсинки почти за миллион евро. Однако из Финляндии, где живет с трех лет, переезжать не собирается.

"Продажа дома – исключительно бизнес-решение. У Романа есть и другая недвижимость в Финляндии. Никуда уезжать он не намерен. Разве что в отпуск, где сейчас и находится", – цитирует Алексея Еременко Life.ru. Он отметил, что на отдых спортсмен отправился с женой и детьми.

"Сейчас у сына появилась возможность больше времени проводить с родными. Мне кажется, Роман вынес из этой неприятной истории массу позитива. Ему нужно было сменить обстановку. И никаких упаднических настроений у него нет", – сообщил отец футболиста. По словам Еременко-старшего, его сын в Финляндии нанял тренера, чтоб не терять форму.

Напомним, осенью 2016 года Роман Еременко был отстранен от футбольной деятельности за обнаруженный в его допинг-пробе кокаин. Срок дисквалификации – два года. Однако мотивировочная часть из УЕФА так и не получена, поэтому представители спортсмена надеются на сокращение срока наказания.