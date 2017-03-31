Илья Резник: Мне плюнули в лицо перед днем рождения
4 апреля награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, автор таких шлягеров как "Маэстро", "Вернисаж", "Старинный часы", "Я тучи разгоню руками" и многих других Илья Резник отмечает 79-летие. В канун дня рождения поэт-песенник поговорил с журналистами и признался, что переживает нелегкие времена.
Так, по словам Резника, будучи в Краснодарском крае со своим детским музыкальным театром "Маленькая страна" он был обманут организовавшим гастроли бизнесменом. Якобы тот обещал в качестве гонорара поэту автомобиль, однако свое обещание так и не выполнил. "В итоге это было спущено на тормозах. Кода мы ему позвонили, он сказал, что машина нужна ему самому и денег тоже нет. Как говорят на простом языке – он меня кинул", – констатировал Резник.
Поэт не стал жаловаться на губернатору из-за сложившейся ситуации. "Мне просто плюнули в лицо накануне дня рождения, проявили неуважение к творческой личности. Унизили, показав эту машину как игрушку", – цитирует Илью Резника газета "Известия".
Гастроли очень важны для 78-летнего поэта, ведь его финансовое положение незавидно. Резника мало куда приглашают. "Знаете, недавно встретил одного высокопоставленного чиновника, говорю ему: "Мы вам написали письмо с просьбой помочь программе "Служить России". Он похлопал меня по плечу и отвечает: "Илюша, денег нет. С Украиной проблема. Нефть падает в цене". А у меня пенсия десять тысяч 500 рублей", – пожаловался Резник.
В конце 2016 года поэт признавался, что у него нет возможности даже заплатить за аренду дома. "Все думают: раз хожу в белом костюме, значит, я миллионер. А мы за ноябрь еще за аренду дома не заплатили, находимся в глубочайшем кризисе", – признался знаменитый поэт, которому шлягерами обязана вся российская эстрада.
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