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Недвижимость

Ранчо Майкла Джексона подешевело на $33 млн

Фото: GLOBAL LOOK press
Ранчо короля поп-музыки Майкла Джексона Neverland после длительного простоя вновь выставлено на продажу. На этот раз его цену снизили на 33 миллиона долларов.
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Поместье Neverland находится в штате Калифорния, в местечке Лос-Оливос примерно в 65 километрах от Санта-Барбары, сообщает Lenta.ru. Первоначально владельцы ранчо планировали выручить за него 100 миллионов долларов, однако теперь его продают за 67 миллионов долларов.

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Особняк был выставлен на продажу еще два года назад, однако летом 2016 года Neverland сняли с торгов. За это время цену на поместье, по словам представителя американской риэлторской компании, привели "примерно в соответствие с реальными расценками". Отметим, что максимальная стоимость жилья в этом регионе находится на уровне 40 миллионов долларов.

Король поп-музыки приобрел ранчо в 1987 году за 19,5 миллиона долларов, он жил в нем в течение 15 лет. На 903 гектарах поместья, помимо особняка, находились также аттракционы и зоопарк с экзотическими животными. В 2008 году Майкл Джексон по необходимости заложил Neverland за 24,5 миллиона долларов.

Фото: GLOBAL LOOK press 

Компания Colony Capital выкупила особняк за 23 миллиона долларов. После смерти певца аттракционы разобрали, а животных продали зоопаркам, циркам и частным лицам. Само ранчо было полностью восстановлено, теперь оно называется Sycamore Valley Ranch.

Напомним, музыкант скончался 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет от острой интоксикации препаратом Propofol. Назначившего лечение врача обвинили в профессиональной халатности и промедлении с вызовом медицинской помощи. Спустя два года жюри присяжных обвинило его в непредумышленном убийстве и приговорило к четырем годам лишения свободы.

Автор: Константин Улюкаев2 марта 2017, 12:35

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