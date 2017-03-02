Ранчо Майкла Джексона подешевело на $33 млн

Ранчо короля поп-музыки Майкла Джексона Neverland после длительного простоя вновь выставлено на продажу. На этот раз его цену снизили на 33 миллиона долларов.

Поместье Neverland находится в штате Калифорния, в местечке Лос-Оливос примерно в 65 километрах от Санта-Барбары, сообщает Lenta.ru. Первоначально владельцы ранчо планировали выручить за него 100 миллионов долларов, однако теперь его продают за 67 миллионов долларов.

Особняк был выставлен на продажу еще два года назад, однако летом 2016 года Neverland сняли с торгов. За это время цену на поместье, по словам представителя американской риэлторской компании, привели "примерно в соответствие с реальными расценками". Отметим, что максимальная стоимость жилья в этом регионе находится на уровне 40 миллионов долларов.

Король поп-музыки приобрел ранчо в 1987 году за 19,5 миллиона долларов, он жил в нем в течение 15 лет. На 903 гектарах поместья, помимо особняка, находились также аттракционы и зоопарк с экзотическими животными. В 2008 году Майкл Джексон по необходимости заложил Neverland за 24,5 миллиона долларов.





Компания Colony Capital выкупила особняк за 23 миллиона долларов. После смерти певца аттракционы разобрали, а животных продали зоопаркам, циркам и частным лицам. Само ранчо было полностью восстановлено, теперь оно называется Sycamore Valley Ranch.

Напомним, музыкант скончался 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет от острой интоксикации препаратом Propofol. Назначившего лечение врача обвинили в профессиональной халатности и промедлении с вызовом медицинской помощи. Спустя два года жюри присяжных обвинило его в непредумышленном убийстве и приговорило к четырем годам лишения свободы.