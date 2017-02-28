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Питт и Джоли дерутся из-за особняка во Франции

Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: кадр из фильма "Мистер и миссис Смит"
Вопреки разводу страсти в отношениях Брэда Питта и Анджелины Джоли не утихают. Поводом для новой войны между бывшими супругами стал шикарный особняк на юге Франции.
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Джоли хочет продать поместье, где в 2014 году проходила их свадебная церемония. Однако голливудский блондин выступил против этой идеи, чем поверг экс-супругу в бешенство, информирует портал RadarOnline.

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Анджелина Джоли

Анджелина Джоли актриса, режиссер

Как сообщил инсайдер, Анджелина несколько лет настаивала на том, чтобы избавиться от французского особняка, но Брэду каждый раз удавалось уговорить любимую не делать этого. Теперь, когда их ничего не связывает, актриса решила добиться своего.

Компромисс пока не найден, сообщает издание. Питт хочет отдать дом в распоряжение детей и согласен лишь на продажу виноградника. Джоли ищет способы решить вопрос без его участия. По ее подсчетам, процесс займет около пяти лет.   

"Анджелина поклялась, что ее нога никогда не ступит на территорию этого поместья. Она ненавидит его так же сильно, как Питт и их дети – любят", – добавил инсайдер. 

Напомним, что Джоли подала документы на развод в сентябре 2016 года. Причиной такого решения звезда назвала непреодолимые разногласия в вопросе воспитания детей. Также она обвинила Питта в злоупотреблении алкоголем и наркотиками. В свою очередь Брэд сообщил о нестабильном психоэмоциональном состоянии актрисы, а заодно пожаловался на ее садомазохистские склонности в интимной сфере. 

Автор: Светлана Сидорчук28 февраля 2017, 09:34
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