В ближайшее время это будет оформлено законодательно
Пожилая женщина узнала о планах сына от покупателей
Бессрочная приватизация жилья пойдет на пользу обществу
По мнению политолога Антона Хащенко, цель поправок – не ограничивать граждан России в правах на имущество. "Решение о бессрочной бесплатной приватизации жилья было принято еще на президентском уровне, затем доведено до премьер-министра, после чего соответствующие поправки были поддержаны думскими фракциями", – заявил эксперт в комментарии для Dni.Ru. Он отметил, что если раньше бесплатную приватизацию хотели продлить лишь для некоторых категорий граждан, таких как жители Крыма и Севастополя, то теперь ее решено сделать для всех. "Сегодня в данном вопросе поставлена точка, и это хорошо", – высказал свою точку зрения Хащенко.
Он отмечает, что необходимость в законодательных поправках возникла из-за того, что после каждого продления сроков бесплатной приватизации все равно оставалось некоторое количество граждан, которые не смогли уложиться к определенной дате в силу разных обстоятельств. "Из-за установленных сроков люди могли лишиться своего жилья, это неправильно. Теперь же они могут спокойно заниматься приватизацией, не боясь лишиться крыши над головой", – констатировал эксперт.
В свою очередь политолог Дмитрий Фетисов назвал бессрочное продление бесплатной приватизации жилья "масштабным и стратегическим решением" нижней палаты российского парламента. "Фактически это яркий пример социальной ответственности государства по отношению к гражданам и предоставления равных возможностей по принципиальному вопросу", – заявил он, подчеркнув, что принятые поправки касаются всех социальных категорий, а не отдельных групп граждан.
Кроме того, он отметил согласованность работы правительства, парламента и партии "Единая Россия" в принятии этого решения. "Надеюсь, в дальнейшем мы увидим такое же слаженное взаимодействие и по другим фундаментальным вопросам", – сказал Фетисов.
Ранее с предложением законодательно закрепить отказ от ограничений в сроках бесплатной приватизации выступил глава правительства Дмитрий Медведев. "В ближайшее время мы законодательно закрепим эту инициативу, а сроки бесплатной приватизации жилья не пройдут с наступлением 1 марта, как это было запланировано ранее", – заявил глава правительства.
Отметим, в соответствии с действующим законодательством бесплатная приватизация завершается 1 марта нынешнего года. При этом ранее ее сроки неоднократно сдвигались. Изначально она была продлена до 1 марта 2010 года, затем до 1 марта 2013-го, до 1 марта 2015-го, до 1 марта 2016-го и до 1 марта 2017 года. За саму приватизацию жилья деньги не взимаются, но гражданам необходимо заплатить госпошлину за оформление документов в размере двух тысяч рублей. По российскому законодательству общий срок государственной регистрации прав составляет десять рабочих дней.
Актриса на пятом десятке ждет ребенка
Ведущий принял решение уйти из программы
Бизнесмен не верит в болезнь артистки
Суд признал его виновным в махинациях с продукцией "Кировлеса"