Бессрочная приватизация жилья пойдет на пользу обществу

Нижняя палата парламента приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий бессрочную приватизацию жилья для всех категорий российских граждан. Эксперты изменения в законодательство оценивают положительно.

По мнению политолога Антона Хащенко, цель поправок – не ограничивать граждан России в правах на имущество. "Решение о бессрочной бесплатной приватизации жилья было принято еще на президентском уровне, затем доведено до премьер-министра, после чего соответствующие поправки были поддержаны думскими фракциями", – заявил эксперт в комментарии для Dni.Ru. Он отметил, что если раньше бесплатную приватизацию хотели продлить лишь для некоторых категорий граждан, таких как жители Крыма и Севастополя, то теперь ее решено сделать для всех. "Сегодня в данном вопросе поставлена точка, и это хорошо", – высказал свою точку зрения Хащенко.

Он отмечает, что необходимость в законодательных поправках возникла из-за того, что после каждого продления сроков бесплатной приватизации все равно оставалось некоторое количество граждан, которые не смогли уложиться к определенной дате в силу разных обстоятельств. "Из-за установленных сроков люди могли лишиться своего жилья, это неправильно. Теперь же они могут спокойно заниматься приватизацией, не боясь лишиться крыши над головой", – констатировал эксперт.





В свою очередь политолог Дмитрий Фетисов назвал бессрочное продление бесплатной приватизации жилья "масштабным и стратегическим решением" нижней палаты российского парламента. "Фактически это яркий пример социальной ответственности государства по отношению к гражданам и предоставления равных возможностей по принципиальному вопросу", – заявил он, подчеркнув, что принятые поправки касаются всех социальных категорий, а не отдельных групп граждан.

Кроме того, он отметил согласованность работы правительства, парламента и партии "Единая Россия" в принятии этого решения. "Надеюсь, в дальнейшем мы увидим такое же слаженное взаимодействие и по другим фундаментальным вопросам", – сказал Фетисов.





Ранее с предложением законодательно закрепить отказ от ограничений в сроках бесплатной приватизации выступил глава правительства Дмитрий Медведев. "В ближайшее время мы законодательно закрепим эту инициативу, а сроки бесплатной приватизации жилья не пройдут с наступлением 1 марта, как это было запланировано ранее", – заявил глава правительства.

Отметим, в соответствии с действующим законодательством бесплатная приватизация завершается 1 марта нынешнего года. При этом ранее ее сроки неоднократно сдвигались. Изначально она была продлена до 1 марта 2010 года, затем до 1 марта 2013-го, до 1 марта 2015-го, до 1 марта 2016-го и до 1 марта 2017 года. За саму приватизацию жилья деньги не взимаются, но гражданам необходимо заплатить госпошлину за оформление документов в размере двух тысяч рублей. По российскому законодательству общий срок государственной регистрации прав составляет десять рабочих дней.