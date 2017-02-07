Бесплатную приватизацию жилья сделали бессрочной

Глава Правительства России Дмитрий Медведев предложил законодательно закрепить отказ от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья. Профильные министры эту идею поддержали.

"Предложил коллегам по партии "Единая Россия" и членам правительства, ответственным за соответствующие вопросы, отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья гражданами", – написал премьер-министр России на своей странице в Facebook. Медведев отметил, что бессрочная бесплатная приватизация жилья в ближайшее время будет оформлена законодательно.

"В ближайшее время мы законодательно закрепим эту инициативу, а сроки бесплатной приватизации жилья не пройдут с наступлением 1 марта, как это было запланировано ранее", – заявил глава Правительства.

Администрация президента России Владимира Путина согласна с решением бессрочно продлить приватизацию. Поправка будет вынесена на рассмотрение 8 февраля.

Отметим, в соответствии с действующим законодательством бесплатная приватизация завершается 1 марта нынешнего года. Ранее сроки неоднократно переносились: сначала до 1 марта 2010 года, затем до 1 марта 2013-го, до 1 марта 2015-го, до 1 марта 2016-го и до 1 марта 2017 года. За саму приватизацию жилья деньги не взимаются, но гражданам необходимо заплатить госпошлину за оформление документов в размере двух тысяч рублей. По российскому законодательству общий срок государственной регистрации прав составляет десять рабочих дней.