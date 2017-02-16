Брэд Питт забрал детей у Анджелины Джоли

Брэд Питт держал победу над Анджелиной Джоли. Голливудский актер смог забрать себе детей на ночевку и добился права видеться с ними без присутствия психолога.

В ходе долгих судебных разбирательств Брэд Питт смог добиться встреч с детьми без присутствующего психолога. Более того, 53-летний голливудский актер уже дважды забирал потомство на ночевки в свое новое жилье. "Он стал гораздо больше значить для своих детей после того, как все наконец успокоились. К концу февраля или началу марта он надеется добиться права забирать их на неделю", – рассказали в близком окружении Питта изданию In Touch.

Ушлые журналисты умудрились узнать, что не все дети пожелали остаться на ночевку с отцом. Ночевали с Брэдом Питтом только двое детей, однако кто именно, не уточняется. Двое старших приемных сыновей, Мэддокс и Пакс, не захотели остаться у Брэда. По слухам, их отношения с отцом оставляют желать лучшего.

К слову, из-за сложностей с опекой над многочисленным потомством развод Питта и Джоли может продлиться аж до 31 декабря. "Большим плюсом для Анджелины и Брэда является соглашение о том, что все вопросы в суде будут решаться в частном порядке, без огласки. Такой способ разрешения споров самый лучший, но и самый затратный", – сообщила журналистам специалист по делам опеки и бракоразводным процессам Келли Чан Рикерт.

По мнению эксперта, в вопросах опекунства Джоли и Питт равны. "Анджелина не имеет права самостоятельно решать, в какие дни Брэд может быть отцом, а в какие нет. Она не может сначала впустить его в жизнь детей, а потом выгнать. У него ровным счетом такие же права быть родителем, как и у нее", – пояснил адвокат.

Напомним, Анджелина Джоли подала документы на развод в середине сентября 2016 года. Официальной причиной актриса назвала непреодолимые разногласия в вопросе воспитания детей. Кроме того, она обвинила мужа в чрезмерном употреблении алкоголя и наркотиков.

