Мария Миронова сблизилась с Дмитрием Нагиевым

Актриса продала одну из своих роскошных квартир в центре Москвы ради загородной виллы. Она стала соседкой известного телеведущего Дмитрия Нагиева.

Дом за городом – давняя мечта Марии. По словам Мироновой, несмотря на выматывающие технические трудности, попадая на природу, она может по-настоящему оценить, что такое лень и релакс.

Оказывается, именно ради нового особняка артистка решила расстаться с одной из трех московских квартир – на Патриарших прудах, сообщает Eg.Ru со ссылкой на источник из окружения знаменитости. Отмечается, что только по кадастровой стоимости те квадратные метры оценивались более чем в 50 миллионов рублей.

На часть вырученных денег Мария и купила готовый 182-метровый особняк в элитном подмосковном поселке Княжье Озеро, что в 25 километрах от столицы. Дом без внутренней отделки на участке в 12 соток выставлялся на продажу за 19 миллионов.

Выяснилось, что поселок пользуется популярностью и у других российских звезд. Буквально через восемь домов от Марии Мироновой живет Дмитрий Нагиев. Шоумен обосновался в Княжьем Озере в 2014 году – приобрел двухэтажный 265-метровый коттедж за 24 миллионов.

Здесь живет актер Михаил Трухин с семьей, а также исполнители Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. В поселке есть медицинский центр, школа, детский сад, банк, автомойка, несколько ресторанов и супермаркет премиум-класса.