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Четверг 8 июня

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Мосгоризбирком объявил о проведении голосования на выборах мэра 8–10 сентября

Мосгоризбирком объявил о проведении голосования на выборах мэра 8–10 сентября

Решение принято в ходе заседания Московской городской избирательной комиссии 8 июня.

"Принято решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд: с 8 по 10 сентября 2023 года", – пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгоризбиркома.

Избирательная кампания официально началась 7 июня.

Политолог Александр Асафов дал высокую оценку многодневному голосованию. В беседе с Агентством городских новостей "Москва" эксперт отметил, что такой формат позволяет повысить явку.

Аналитик обратил внимание, что благодаря многодневному и дистанционному форматам голосования в выборах активно участвуют молодые люди и те, кто в силу профессиональной занятости не мог лично прийти на избирательный участок.

По данным исследовательской службы Russian Field, 56% молодых москвичей проголосуют на выборах мэра дистанционно.

8 июня 2023, 16:55
Фото: Е. Самарин, Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство "Москва"
ТАСС✓ Надежный источник

Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года

Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года
Публикация постановления даст официальный старт избирательной кампании. В ходе заседания 7 июня Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года.

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Весь негатив про ЧВК "Вагнер" теперь можно будет прочесть в Telegram-канале под названием КНС. Об этом сообщил основатель "оркестра" Евгений Пригожин. В распространенном пресс-службой компании "Конкорд" заявлении, создатель "оркестра" рассказал, что политтехнологи, с которыми он ранее сотрудничал в различных проектах, решили создать канал, где будет публиковаться весь негатив про ЧВК "Вагнер" и ее основателя.

Пригожин обратился к инициаторам увольнения Долгова после интервью о СВО: Мне рот попробуйте закрыть

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отреагировал на новость об увольнении журналиста Константина Долгова с проекта "Телега ONLINE" сразу после выхода интервью с его участием. Комментарий главы "музыкантов" приводит пресс-служба компании "Конкорд". Евгений Пригожин заявил, что узнал об увольнении Долгова буквально сейчас.

Мосгордума определит дату выборов мэра Москвы в течение двух недель

Мосгордума определит дату выборов мэра Москвы в течение двух недель
Столичные парламентарии проведут пленарные заседания 31 мая и 7 июня. На одном из заседаний депутаты Мосгордумы назначат выборы мэра.

Соцопрос: 56% молодых москвичей проголосуют онлайн на выборах мэра

Соцопрос: 56% молодых москвичей проголосуют онлайн на выборах мэра
По данным социологов, в выборах мэра Москвы намерены участвовать 72% горожан. Результаты опроса опубликованы 18 мая исследовательской службой Russian Field.

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