Мосгоризбирком объявил о проведении голосования на выборах мэра 8–10 сентября

Решение принято в ходе заседания Московской городской избирательной комиссии 8 июня.



"Принято решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд: с 8 по 10 сентября 2023 года", – пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгоризбиркома.

Избирательная кампания официально началась 7 июня.

Политолог Александр Асафов дал высокую оценку многодневному голосованию. В беседе с Агентством городских новостей "Москва" эксперт отметил, что такой формат позволяет повысить явку.

Аналитик обратил внимание, что благодаря многодневному и дистанционному форматам голосования в выборах активно участвуют молодые люди и те, кто в силу профессиональной занятости не мог лично прийти на избирательный участок.

По данным исследовательской службы Russian Field, 56% молодых москвичей проголосуют на выборах мэра дистанционно.