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Соцопрос: 56% молодых москвичей проголосуют онлайн на выборах мэра

Соцопрос: 56% молодых москвичей проголосуют онлайн на выборах мэра
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По данным социологов, в выборах мэра Москвы намерены участвовать 72% горожан.

Результаты опроса опубликованы 18 мая исследовательской службой Russian Field. Две трети опрошенных знают, что в этом году в Москве пройдут выборы, пишет газета "Коммерсант".

О намерении принять участие заявили 72% респондентов. 55% планируют проголосовать очно на избирательном участке, а 40% выберут дистанционный способ.

Отмечается, что электронный формат предпочитает большинство респондентов в возрасте от 18 до 44 лет. За такой способ голосования высказались от 52% до 56% опрошенных в этой возрастной группе.

"В возрастной группе 27–34 лет больше всего готовых проголосовать через ДЭГ и меньше всего сторонников похода на избирательный участок: 56% и 41% соответственно", – говорится в исследовании.

Среди потенциальных кандидатов наибольшая узнаваемость у мэра Сергея Собянина – 96,8%. Если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, то за градоначальника отдали голос 66,8% избирателей. Другие кандидаты в совокупности набрали бы менее 10%.

По результатам выборов муниципальных депутатов в Москве в сентябре 2022 года представители "Единой России" получили 1160 мандатов. Явка составила 33,9%, проголосовало 2,4 миллиона человек.

19 мая 2023, 10:50
Фото: mos.ru
"Коммерсант"✓ Надежный источник

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