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Вторник 23 мая

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Мосгордума определит дату выборов мэра Москвы в течение двух недель

Мосгордума определит дату выборов мэра Москвы в течение двух недель
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Столичные парламентарии проведут пленарные заседания 31 мая и 7 июня.

На одном из заседаний депутаты Мосгордумы назначат выборы мэра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в парламенте столицы.

"В мае оно состоится 31-го числа, следующее заседание планируется 7 июня, и ориентировочно именно на нем будет принято решение о проведении выборов мэра, которое вступит в силу после опубликования", – заявил собеседник агентства.

Мосгордума назначает выборы мэра Москвы за 90-100 дней до единого дня голосования. В этом году он пройдет 10 сентября.

Столичный парламент должен объявить выборы не позднее 12 июня. После этого начнется выдвижение кандидатов и партийные конференции.

В 2018 году за действующего мэра Сергея Собянина проголосовали 70% избирателей. По данным исследовательской службы Russian Field, на предстоящих выборах градоначальник может получить почти 67% голосов.

О намерении принять участие в выборах мэра Москвы заявили 72% респондентов. 40% предпочитают дистанционный способ голосования, сообщала газета "Коммерсант".

23 мая 2023, 16:35
Фото: Mos.ru
ТАСС✓ Надежный источник

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