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Политика
В Мосгоризбиркоме подвели итоги выборов в Москве

В Мосгоризбиркоме подвели итоги выборов в Москве

По результатам выборов муниципальных депутатов в столице представители "Единой России" получили 1160 мандатов. Итоги голосования подвела председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.
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Распределено 1417 мандатов. Единороссы получили 1160 мест, представители общественной организации "Мой район" – 134, КПРФ – 42, "Справедливая Россия" и "Новые люди" – по 20, ЛДПР – 11, "Яблоко" – три, "Коммунисты России" – один. Также мандаты получили 26 самовыдвиженцев.

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По словам Кирилловой, в районе Люблино единоросс и представитель ЛДПР набрали одинаковое количество голосов. Сегодня состоится жеребьевка, которая решит, кому достанется мандат.

Председатель Мосгоризбиркома констатировала рост интереса москвичей к муниципальным выборам. Явка составила 33,9%, тогда как на прошлых выборах мундепов – 14%, уточнила Кириллова.

Она напомнила, что голосование проходило в 125 муниципальных округах. Обработано более 3,2 тысячи протоколов.

Москвичи выбирали муниципальных депутатов в течение трех дней – 9-11 сентября. Голосование состоялось во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.

Для участников дистанционных выборов разыгрывают автомобили и сертификаты в рамках акции "Миллион призов". Полученные баллы можно потратить на покупки в магазинах, походы в культурные учреждения и заведения общепита, на благотворительность и пополнение карты "Тройка".

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Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство "Москва"
Автор: 12 сентября 2022, 17:12 Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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