"Единая Россия" лидирует на выборах в Москве по итогам предварительного подсчета голосов – МГИК

В минувшие пятницу, субботу и воскресенье жители большинства районов российской столицы выбирали муниципальных депутатов. Как и на прошлогодних выборах в Госдуму РФ, с 9 по 11 сентября в Москве была задействована система ДЭГ.
Отдать голос за своего кандидата граждане могли как очно на избирательных участках, так и заочно с помощью с смартфона или компьютера. Фактически обновленная система дистанционного электронного голосования позволила москвичам принять важнейшее для города решение, не выходя из дома.
На данный момент почти все протоколы по результатам муниципальных выборов в российской столице обработаны. Предварительные итоги голосования подвела председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.
Она подчеркнула, что первыми стали известны результаты онлайн-голосования. По словам чиновника, для подсчета результатов ДЭГ членам комиссии потребовалось меньше часа. На данный момент в столице лидирует партия "Единая Россия".
"Работа с бумажными бюллетенями также почти завершена. Нам осталось подвести итоги еще по трем районам. После этого можно будет говорить об официальных итогах выборов. Однако уже можно отметить, что в большинстве районов по результатам онлайн и офлайн-голосования лидирует "Единая Россия", — заявила Ольга Кириллова.
Всего жители Москвы должны были распределить 1417 мандатов. Выборы муниципальных депутатов проходили по всему городу, кроме района Щукино и большей части ТиНАО (за исключением Троицка).