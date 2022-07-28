Удобство и исключение двойного голосования: зачем нужен электронный список избирателей

В Москве стартовала подготовка к осенней избирательной кампании. С 9 по 11 сентября в большинстве муниципальных образований российской столицы пройдут выборы депутатов. Отдать голос за своего кандидата жители города смогут как при посещении участковых избирательных комиссий, так и прямо из дома.
На выборах в представительные органы муниципальных районов будет задействована хорошо себя зарекомендовавшая функция дистанционного электронного голосования. Однако в этом году разработчики внесли в систему цифрового волеизъявления ряд доработок.
Новшества должны будут обеспечить удобство участников, повысить гласность избирательного процесса, а также усилить безопасность самой цифровой системы. К примеру, ДЭГ пройдет без предварительного сбора заявлений от участников. Вместо этого применят единый электронный список избирателей, который позволит исключить возможность повторного голосования.
Руководитель разработчиков системы Артем Костырко отметил, что в электронный список будут своевременно вноситься все необходимые данные. Система моментально зафиксирует факт получения избирателем бюллетени и автоматически для него иные способы голосования. Сделать выбор москвичи смогут либо очно на участках, либо заочно при помощи ДЭГ.
"Кроме того, благодаря электронному списку избирателей голосование станет более удобным для москвичей. <...> Сейчас решить, как голосовать, можно прямо в день выборов", – подчеркнул эксперт.
Добавим, что доступ к электронному списку избирателей будет открыт у членов избирательных комиссий. Он позволит прямо на участке получить необходимую информацию об участнике голосования.