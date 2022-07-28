Москвичи смогут проголосовать на выборах онлайн без предварительной записи

Жители столицы с полной учетной записью на портале mos.ru смогут участвовать в выборах муниципальных депутатов очно или дистанционно. Выбрать формат голосования можно в день выборов, предварительной регистрации не потребуется.

Ранее для участия в электронном голосовании нужно было обратиться с заявлением за 45 дней. После одобрения избирателя включали в список участников дистанционного электронного голосования.

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В этом году благодаря единому электронному списку избирателей москвичи смогут выбрать очный или дистанционный формат в день голосования, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Эта новация, изначально поступившая от штаба общественных наблюдателей, была поддержана столичным правительством и Центральной избирательной комиссией, после чего были внесены соответствующие изменения в законодательство, и теперь институт электронного списка избирателей станет новым инструментом московских онлайн-выборов", – приводит его слова ТАСС.

Если избиратель захочет проголосовать офлайн, он может в любой день выборов прийти на участок. Отдать свой голос повторно невозможно – за этим проследят члены участковых избирательных комиссий.

Появление онлайн-реестра не означает отказа от бумажного списка избирателей, подчеркнул Реут. Вместе с электронным будет применяться бумажный список – с ним смогу ознакомиться все, кто имеет на это право.

"Точно так же избиратели смогут прийти на участок, посмотреть, есть ли они в списке, правильно ли данные указаны. Если данные об избирателе указаны неправильно, то точно так же в электронный список, как и в бумажный, будут внесены дополнения", – уточнил зампред Мосгоризбиркома.

Он добавил, что в этом году изменить свой выбор в онлайн-голосовании будет нельзя.

Электронные выборы пройдут на портале mos.ru. Пользователю нужно войти в личный кабинет и переключиться на соответствующую вкладку. Для подтверждения голоса на телефон придет код. Проголосовать в дни выборов можно в любое время суток и из любого места, напомнил Реут.

Зампред Мосгоризбиркома уточнил, что в Москве более 7,5 миллиона избирателей. В прошлом году половина принявших участие в выборах граждан сделала это дистанционно.

Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев заявил о готовности набрать более 10 тысяч избирателей. Они будут обеспечивать прозрачность голосования.

С 9 по 11 сентября москвичи будут выбирать муниципальных депутатов. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.