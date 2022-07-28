МГИК возьмет на себя функции избирательной комиссии для онлайн-голосования

Столичная избирательная комиссия будет утверждать форму электронного бюллетеня, организует формирование ключей шифрования и расшифрования, разделения, сбора. Также она займется вопросами подведением итогов электронного голосования и направит их в избирательные комиссии по районам, сообщил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Нам это позволяет сделать действующее законодательство и требования ЦИК", – добавил он.
Такое решение позволяет быстрее подвести итоги голосования и оперативнее обмениваться информацией, пояснил Реут.
С помощью специального сервиса в Сети наблюдать за онлайн-выборами в Москве смогут все желающие, отметил Реут. Информация о ходе электронного голосования будет непрерывно отображаться в Мосгоризбиркоме и избиркомах муниципальных образований.
"Всю информацию о подготовке и проведении ДЭГ и о его итогах после их установления мы на постоянной основе будем доводить до всеобщего сведения через средства массовой информации", – приводит слова Реута ТАСС.
С 9 по 11 сентября москвичи будут выбирать муниципальных депутатов. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.
Москвичи смогут участвовать в онлайн-выборах без предварительной регистрации. Повторное голосование исключается.