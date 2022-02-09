"Ситуация опасная": врач о состоянии сраженного коронавирусом Жириновского

В среду, 9 февраля, стало известно о госпитализации лидера Либерально демократической партии России (ЛДПР), депутата Государственной Думы Владимира Жириновского. Политика доставили в больницу с двухсторонней пневмонии, развившейся из-за заражения коронавирусом.
Как сообщают СМИ, Жириновский с поражением 50-75% легких находится в Центральной клинической больнице управделами президента. В этой клинике есть все возможности лечения, необходимые препараты, работают высококвалифицированные специалисты с богатым опытом, отметил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с газетой "Взгляд".
Эксперт не исключает, что политик подхватил "дельтакрон" – гибрид штаммов "дельта" и "омикрон". По его словам, "ситуация опасна и непредсказуема", ведь коронавирус порой вызывает серьезные осложнения у пожилых людей, особенно у тех, кто имеет хронические заболевания.
Болибок сделал вывод: поскольку Жириновский вакцинировался восемь раз, у него достаточно быстро могут появиться антитела.
Ранее о здоровье Владимира Жириновского рассказали в ЛДПР. Вопреки сообщениям о тяжелом состоянии депутата, его соратники заявили: политик продолжает работать.