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Политика
Байден о встрече Путина и Си Цзиньпина: Ничего нового

Байден о встрече Путина и Си Цзиньпина: Ничего нового

Владимир Путин и его коллега Си Цзиньпин пообщались перед открытием Олимпийских игр.
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В ходе встречи в Пекине политические лидеры обсуждали двусторонние отношения России и КНР, а также региональную и общемировую повестку. После этого на встрече с журналистами находящийся в Вашингтоне президент США Джо Байден высказал свое мнение о состоявшихся переговорах.

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"В этом нет ничего нового," – заявил американский лидер в ответ на вопрос журналистов.

При этом, как отмечают РИА Новости, точный вопрос представителей СМИ президенту пресс-служба Белого дома приводить не стала.

Несмотря на мнение Джо Байдена, переговоры в Пекине для России и Китая не прошли безрезультатно. Как сообщил телеканал "360", лидеры двух дружественных стран подписали совместное заявление о международных отношениях.

Политики сошлись на том, что сейчас в мире намечается тенденция перераспределения сил, и решительно высказались против внешнего вмешательства в дела суверенных государств. Политики подтвердили, что будут наращивать взаимодействие по вышеуказанным вопросам. Также было объявлено о новом витке российско-китайского сотрудничества в газовой сфере.

Немногим ранее состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Как сообщали "Дни.ру", лидеры сошлись во мнении о том, что война не нужна никому.

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Фото: Дни.ру
Автор: 7 февраля 2022, 09:45 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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