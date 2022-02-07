Байден о встрече Путина и Си Цзиньпина: Ничего нового

В ходе встречи в Пекине политические лидеры обсуждали двусторонние отношения России и КНР, а также региональную и общемировую повестку. После этого на встрече с журналистами находящийся в Вашингтоне президент США Джо Байден высказал свое мнение о состоявшихся переговорах.
"В этом нет ничего нового," – заявил американский лидер в ответ на вопрос журналистов.
При этом, как отмечают РИА Новости, точный вопрос представителей СМИ президенту пресс-служба Белого дома приводить не стала.
Несмотря на мнение Джо Байдена, переговоры в Пекине для России и Китая не прошли безрезультатно. Как сообщил телеканал "360", лидеры двух дружественных стран подписали совместное заявление о международных отношениях.
Политики сошлись на том, что сейчас в мире намечается тенденция перераспределения сил, и решительно высказались против внешнего вмешательства в дела суверенных государств. Политики подтвердили, что будут наращивать взаимодействие по вышеуказанным вопросам. Также было объявлено о новом витке российско-китайского сотрудничества в газовой сфере.
Немногим ранее состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Как сообщали "Дни.ру", лидеры сошлись во мнении о том, что война не нужна никому.