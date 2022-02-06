Кто станет королевой? Елизавета II назвала свою преемницу

6 февраля Елизавета II празднует 70-летие вступления на престол. Королева Великобритании сделала важное заявление.

Монархиня сделала торжественное обращение в официальном твиттер-аккаунте британской королевской семьи, ставшее сенсационным. Ведь она назвала следующего правителя страны.

Елизавета II поблагодарила свой народ за многолетнюю поддержку. Кроме того, она выразила надежду на то, что такую же поддержку обретет ее сын Чарльз, который в свое время станет королем Великобритании.

Также Ее Величество заявила о своем желании видеть жену принца Чарльза, 74-летнюю Камиллу Паркер-Боулз, в статусе королевы-консорт. Эти слова спровоцировали бурную реакцию в британском обществе. Не секрет, что Камилла, мягко говоря, не пользуется популярностью в стране.

В честь платинового юбилея правления Елизавете II подарили необычный ледяной торт. Разрезать его Елизавета поручила близким.

Напомним, Елизавета II стала королевой Великобритании 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. Сейчас она является самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории.

Как писали "Дни.ру", прошлый год стал трудным для представителей британской монархии. Самыми скандальными членами королевской семьи стали Меган Маркл и принц Гарри.

