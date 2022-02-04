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Политика
Призыв Зеленского к спокойствию раздражает США – The Economist

Призыв Зеленского к спокойствию раздражает США – The Economist

Владимиру Зеленскому явно не нравится то, что Запад нагнетает обстановку.
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Несмотря бессчетные заявления Запада о "неминуемом вторжении России", Владимир Зеленский призывает граждан Украины сохранять спокойствие. Преуменьшая угрозу со стороны Москвы, украинский лидер раздражает Вашингтон. Такую статью в пятницу опубликовал британский журнал The Economist.

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Издание отмечает, что сейчас Зеленский обеспокоен не угрозой извне, а ситуацией внутри. Мол, президент отказывается верить в то, что Россия нападет на Украину, и ищет врагов в своем государстве. Очевидно, у Вашингтона не получается убедить Киев в том, что русские готовы воевать против украинцев.

Кстати, недавно Зеленский во время встречи с иностранными журналистами заявил, что новости о "вторжении" России негативно сказываются на экономике Украины. Глава государства назвал информационную политику Запада "немного невзвешенной".

Ранее президент Украины провел брифинг по итогам встречи со своим турецким коллегой. Владимир Зеленский поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за посредничество в переговорах между Москвой и Киевом, а также высказался о месте проведения такой встречи. По мнению политика, где пройдут переговоры, не имеет значения.

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Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 4 февраля 2022, 20:16 Источник: The Economist

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