В тяжелом состоянии: у Жириновского началось воспаление мозга

Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом 2 февраля. У него была диагностирована двусторонняя пневмония и 75% поражения легких. Сообщалось, что политику становится все хуже. Ряд СМИ даже сообщил, что он якобы не узнает родных и близких.
Сегодня стало известно, что у 75-летнего Жириновского начались воспалительные процессы в головном мозге. Медики оценивают состояние парламентария как тяжелое.
Врачи Центральной клинической больницы в Москве день и ночь борются за состояние политика. Сейчас он подключен к высокопоточному аппарату ИВЛ и находится в специальном отделении для особенно важных персон.
Ранее коллеги Жириновского сообщили, что он не слушает врачей и продолжает работать с документами и отдавать поручения.
Напомним, в декабре прошлого года Владимир Жириновский рассказывал, что за два года сделал восемь прививок от коронавируса. Вирусологи предполагают, что такие дозы вакцины могли значительно снизить способности имунной системы политика.
Впрочем в Минздраве РФ призывают не преувеличивать информацию о здоровье Владимира Жириновского. По их данным, депутат находится в стабильном состоянии.
Ранее стало известно, что представители ЛДПР направили обращение в ФСБ после распространения слухов о смерти Жириновского.