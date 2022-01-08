Последнее время Владимир Зеленский часто позволял себе резкие и неоднозначные высказывания, которые становились объектом критики не только в мире, но и в самой Украине. Обретя уверенность и опыт на президентском посту, глава Незалежной стал более резким в своей риторике.
Недавнее высказывание Владимира Александровича во время беседы с канцлером Австрии Карлом Нехаммером было воспринято на Украине в штыки. Киевский политик Максим Гольдарб выразил мнение о том, что президент оскорбил граждан страны.
Специалист добавил, что Киеву было гораздо лучше в любой иной форме сотрудничества, чем при влиянии Австрии. Гольдарб напомнил, что Украина встала на путь процветания лишь тогда, когда вошла в состав Русского царства. Что касается западных держав, то они используют ресурсы Украины и стремятся заполучить все то, что дает эта земля.