Член Совета Федерации Алексей Пушков уверен, что Украину не ждут в НАТО и на то есть объективные причины.



На днях бывший американский посол в Киеве и глава вашингтонского Атлантического совета Джон Хербст, который активно поддерживает Незалежную, признался, что этой стране еще не скоро удастся вступить в НАТО. По его мнению, этого точно не случится в ближайшие пять лет, а, может быть, даже десять – в основном из-за противодействия этому внутри самого альянса. Это мнение во многом разделяет и Алексей Пушков.

В своем телеграм-канале сенатор прокомментировал слова экс-посла. Он тоже не видит никаких реальных перспектив в данном вопросе. Пушков подчеркнул, что Владимиру Зеленскому не удалось получить никакой конкретной помощи в этом деле ни от немецкого лидера, ни от президента Франции, ни от главы США.

"Признание Хербста – еще один мелкий, но плохой сигнал для Зеленского," – растолковал сенатор слова экс-посла.

Как сообщил Life, по мнению Пушкова, причины неуспеха всех действий украинского президента на пути вступления в альянс связаны с тем, что многие американские союзники не хотят конфликта России с НАТО, который может спровоцировать Украина. Кроме того, политики понимают, что вступив в организацию, эта бедная страна будет лишь тянуть деньги, а это никому не нужно.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Алексей Пушков предрек разрушение Евросоюза после вступления Украины.