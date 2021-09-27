На Украине хотят запретить выступления российских артистов

Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев призвал запретить любые заработки российских исполнителей на Украине.

Муждабаев считает, что концерты всех артистов, являющихся гражданами России, нужно запрещать на Украине. Причем неважно, какие у них политические взгляды. Мол, заработки россиян в Незалежной недопустимы, поскольку они платят налоги в РФ, а значит, часть украинских денег идет в казну "страны-агрессора".

Журналист отметил, что, давая возможность российским артистам зарабатывать на Украине, Киев косвенно нарушает режим санкций. Поэтому, по его мнению, необходимо запретить не только концерты, но и роялти. "Какой бы там ни был артист", – считает Муждабаев.

Он напомнил, что недавно украинский телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк написал петицию о полном запрете концертов российских граждан, пока Крым "оккупирован". То есть, по словам гендиректора телеканала ATR, артисты из РФ должны либо становиться резидентами Украины, Польши или Литвы, либо забыть дорогу в Незалежную.

Напомним, летом народный артист России Филипп Киркоров получил трехлетний запрет на въезд на территорию Украины. Певец оказался в списке лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Он записал видеообращение, назвав украинских чиновников "недалекими людьми".