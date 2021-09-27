На Украине хотят запретить выступления российских артистов

Муждабаев считает, что концерты всех артистов, являющихся гражданами России, нужно запрещать на Украине. Причем неважно, какие у них политические взгляды. Мол, заработки россиян в Незалежной недопустимы, поскольку они платят налоги в РФ, а значит, часть украинских денег идет в казну "страны-агрессора".
Журналист отметил, что, давая возможность российским артистам зарабатывать на Украине, Киев косвенно нарушает режим санкций. Поэтому, по его мнению, необходимо запретить не только концерты, но и роялти. "Какой бы там ни был артист", – считает Муждабаев.
Он напомнил, что недавно украинский телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк написал петицию о полном запрете концертов российских граждан, пока Крым "оккупирован". То есть, по словам гендиректора телеканала ATR, артисты из РФ должны либо становиться резидентами Украины, Польши или Литвы, либо забыть дорогу в Незалежную.
Напомним, летом народный артист России Филипп Киркоров получил трехлетний запрет на въезд на территорию Украины. Певец оказался в списке лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Он записал видеообращение, назвав украинских чиновников "недалекими людьми".
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