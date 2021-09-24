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Политика
Россия не оставит просто так угрозы Франции: депутат Евгений Федоров о попытках Парижа навязать свою волю Мали

Россия не оставит просто так угрозы Франции: депутат Евгений Федоров о попытках Парижа навязать свою волю Мали

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, следуя неоколониальной политике своей страны, раскритиковал намерение Мали сменить партнера по обеспечению безопасности с Запада на Россию.
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По данным ТАСС, глава французского МИД на встрече с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в очередной раз выразил свое недовольство по поводу сотрудничества Мали с российской «ЧВК Вагнера».

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Несмотря на то, что африканские страны уже десятки лет являются независимыми, Франция на правах бывшей метрополии пытается вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. Одновременно Запад пытается мешать России продвигать свои национальные интересы, забывая о том, что российские инструкторы могут работать в любой стране, которая нуждается в обеспечении безопасности и обучении местных вооруженных сил при уважении к своим традициям.

По мнению депутата Государственной думы РФ Евгения Федорова, Париж далеко не самостоятелен при решении геополитических вопросов, касающихся Африки:

"Франция может называть себя, как угодно, но суть у нее одна — быть вассалом США. Да, именно вассалом. США тщательно контролируют, чтобы ее маленькие «партнеры» не забывались и помнили свое место в однополярном мире".

Следуя указаниям, поступающим из-за океана, французские власти действуют в ущерб себе. Они не только безвозвратно теряют доверие африканцев, но и подтверждают свою зависимость от более мощного и в то же время хитрого партнера.

"Между ними псевдосотрудничество. Запад заинтересован в том, чтобы империи теряли свой статус. Это и случилось с Францией. Вашингтон ей поток беженцев бесконтрольный устроил, что сильно по ней ударило. Хотя они на пару Сирию бомбили. И это мелочи еще. В Африке сейчас французская валюта на второй план отходит. На первом месте будет доллар, и это опять же сильно ударит по экономике Парижа", – предупредил российский депутат.

Парламентарий не исключил такой вариант развития событий, при котором французов подтолкнут к необдуманным резким шагам. Но в таком случае, по мнению Евгения Федорова, Париж столкнется с неминуемыми последствиями – ответом России:

"Угрозы в первую очередь надо здраво оценить. Со своей стороны, Франция может организовать покушение на наших бойцов, разве что. Привлечь к этому делу боевиков или некогда сильный французский легион. Может и дальше пойти, на какие-нибудь теракты. Однако делать это вряд ли будет, потому что не готова к ответу, и боится расплаты. А ответ обязательно поступит, Россия не оставит просто так агрессивные действия по отношению к ее гражданам".

Фото: Dppi / Xavi Bonilla / www.globallookpress.com

Бывшие французские колонии явно не настроены на возвращение европейского хозяина, о чем африканцы открыто заявляют Парижу. Евгений Федоров уверен, что неоколониальные амбиции бывшей европейской сверхдержавы обречены на провал:

"Макрон напряжен перед выборами, очевидно. Но даже это слишком. Франция, конечно, маленькое государство, но вполне может переступить черту, мне кажется. Она сейчас, мягко говоря, в угол загнана. Ее же бывшие колонии выгоняют с континента, о какой империи можно говорить? То, что тысячи лет работало и держало на плаву, давая Франции статус сверхдержавы, откровенно говоря перестало работать, и об этом свидетельствует множество факторов".

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Фото: Miguel Pena / Planetpix / www.globallookpress.com
Автор: 24 сентября 2021, 23:56

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