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Политика
Политическая карьера Джо Байдена: от самого молодого сенатора до самого пожилого президента США

Политическая карьера Джо Байдена: от самого молодого сенатора до самого пожилого президента США

Джо Байден проделал долгий путь перед тем, как он стал президентом США. О политической карьере самого возрастного американского лидера – в материале "Дни.ру".
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Джозеф Байден родился в Пенсильвании 20 ноября 1942 года. Детство и юность он провел в штате Делавэр, где окончил школу и университет. В 23 года он получил диплом по истории и политологии. Через несколько лет Джо завершил обучение в юридической школе Сиракузского университета в штате Нью-Йорк. Тогда он получил степень доктора права.

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Джозеф Байден 46-й президент США

В 1970-м 28-летний Байден был избран членом Совета округа Ньюкасл. Через два года молодой политик подал в отставку, поскольку собрался в Сенат США. Тогда он победил действующего сенатора Калеба Боггса, что стало большой неожиданностью. На протяжении шести лет Джо был самым молодым американским сенатором.

Байден пробыл в Конгрессе целых 36 лет. За это время он успел возглавить и юридический комитет, и комитет по международным делам. Кстати, в 1979-м он посетил Москву, где обсудил с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко новые положения Договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-II).

Фото: Ron Sachs / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Байден трижды пытался стать президентом США. Первый раз политик баллотировался в 1988 году, однако принял решение покинуть гонку после того, как его обвинили в плагиате. Один из кандидатов в президенты Майкл Дукакис уличил Байдена в использовании чужих слов в предвыборной кампании. Это заметили и журналисты.

Во второй раз конгрессмен попытался попасть в Белый дом только через 30 лет – в 2008-м. Однако после первых праймериз он отказался от президентской гонки. В том году американским лидером стал Барак Обама, который, кстати, позвал Байдена на должность вице-президента.

Получив новую работу, бывший конгрессмен занимался внешней политикой. Например, он выступал против увеличения контингента американских войск в Афганистане и говорил о необходимости вывода Вооруженных сил США из Ирака. А еще Байден поддерживал перезагрузку отношений Вашингтона и Москвы, но после событий 2014 года (конфликт на востоке Украины, присоединение Крыма к РФ) политик изменил свою риторику.

Фото: Mark Gail / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Еще в 2016-м Байден сообщал о своем намерении вновь принять участие в выборах. Когда к власти пришел республиканец Дональд Трамп, демократ начал преподавать международную дипломатию студентам Университета Пенсильвании. Также он возглавил Центр дипломатии и глобального взаимодействия имени Пенна Байдена.

В 2020-м экс-вице-президент сдержал обещание и принял участие в президентской гонке. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп всячески высмеивал своего оппонента, который часто путал слова. 78-летний демократ даже получил прозвище "сонный Джо". Тем не менее, Байден смог завоевать доверие американского народа и стать 46-м президентом США.

Джо Байден – самый пожилой американский лидер. Его президентский срок завершится в 2024 году. Тогда политику будет 82 года.

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Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 2 сентября 2021, 06:34
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