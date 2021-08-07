Президент Украины Владимир Зеленский никогда не был пророссийским политиком.

С таким заявлением выступила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель. По ее словам, мирные инициативы украинского лидера в начале его срока на посту главы государства на самом деле являлись лишь прощупыванием ситуации, когда Киев как бы говорил Москве о том, что вместо пятилетнего на тот момент противостояния страны могут попробовать другие инструменты. Она напомнила, что результатом этих действий стало возвращение на родину порядка 150 украинцев.

Мнение о том, что Владимир Зеленский является пророссийским президентом, бывшая пресс-секретарь назвала дезинформацией. По ее словам, таких нарративов два. Первый, что он якобы пророссийский, второй — что он подчиняется одному из украинских олигархов. Мендель подчеркнула: Владимир Зеленский — проукраинский президент.

Она также отметила, что два с половиной года назад глава государства уже доказал свое отношение к России как к врагу. А мирная риторика, присутствовавшая его словах в начале правления была лишь прощупыванием политических возможностей.

Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украине следует готовиться к бунту радикалов, который может привести к глобальному гражданскому противостоянию. Результатом этого может сдать раздел Украины внешними политическими игроками.

