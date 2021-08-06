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Политика
Зеленский: Российская история будет оплакивать свои решения по поводу Крыма

Зеленский: Российская история будет оплакивать свои решения по поводу Крыма

В Киеве продолжают испытывать фантомные боли и петь старые песни о главном. Во главе этого "хора" – сам глава государства.
прочитано 729 раз

Россия ещё пожалеет о присоединении Крыма. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью одному из украинских телеканалов.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

По словам Зеленского, в будущем российская история будет "оплакивать" действия в отношении полуострова. Глава украинского государства уверен, что именно из-за Крыма и началось противостояние некогда союзных стран. Кроме того, украинский лидер уверен, что уже сейчас есть немало россиян, понимающих украинцев и испытывающих чувство вины за ситуацию вокруг полуострова, пишет Ura.ru.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский считает возвращение Крыма в состав Украины – лишь вопрос времени. Президент считает, что российские власть и народ никогда так не полюбит эту землю, как украинцы, даже если все местные города переименуют и перепишут историю. Также Зеленский добавил, что с Крымом у него связаны особенные воспоминания из детства.

Напомним, что Крым вошёл в состав России по итогам народного референдума о статусе полуострова в 2014 году. В марте того же года был подписан договор о присоединении Крыма к России. Однако украинская сторона и по сей день пытается оспорить законность референдума и саму принадлежность территории, считая её "оккупированной".

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Фото: Pavlo Gonchar / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 6 августа 2021, 09:01 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Зеленский лепечет против русского Крыма. А история и правда говорят о своих фактах! Строительство в Крыму городов, дворцов, дорог и много-много всего по указам Российских императоров Екатерины II, Александра I , Николая I , Александра II , Александра III, Николая II. Что построила Украина? ость
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Зеленский лепечет против русского Крыма. А история и правда говорят о своих фактах! Строительство в Крыму городов, дворцов, дорог и много-много всего по указам Российских императоров Екатерины II, Александра I , Николая I , Александра II , Александра III, Николая II. Что построила Украина?
Гость825523
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Украинский выкидыш! Недоношенный! Недоразвитый! Недоученный! Невоспитанный! Американскмй холуй! Подстилка, о которую Европа и США вытирают ноги! Позорище безграмотное, тупое, недостойное! Но Бог все видит и воздаст уроду по его заслугам...
Хохол это комплекс всего самого мерзкого в человеке
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У хохлов предательство и смута -
Это как национальный спорт...
Жаль, что мамы этих майданутых,
Вовремя не сделали аборт...
..
На Украине правят мракобесы
Бандеровцы - нацисты на подбор
Но верят украинцы в этих бесов
Подписан Украине приговор
Гость822331
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Но сначала мы посмотрим, как твои слезки отольются- мерзкое чмо! На тебе уже давно шапка горит, очередной проамериканский лизун...
1

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