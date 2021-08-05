В ЦИК прокомментировали отказ БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами в России

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ считают, что ничего неожиданного для Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в требованиях не было.

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