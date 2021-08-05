В ЦИК прокомментировали отказ БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами в России

В БДИПЧ ОБСЕ отказались от наблюдения на парламентских выборах в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне сложной эпидобстановки. Такая позиция организации вызывает некоторое сожаление и разочарование, заявил член ЦИК РФ Павел Андреев. "Ничего неожиданного для них, на наш взгляд, в предъявляемых им требованиях не было", – считает он.
Андреев отметил, что если БДИПЧ ОБСЕ приняли окончательное решение по визиту на выборы, то квота будет распределена среди тех, кто желает приехать. Мол, никакой избирательности в отношении этой или других организаций не было. При этом он уточнил, что БДИПЧ предоставлялась самая большая квота в 50 человек.
Глава ЦИК Элла Памфилова также выразила сожаление из-за отказа ОБСЕ. Она предложила представителям организации передумать. Однако председатель Центризбиркома в беседе с "Интерфаксом" отметила, что отсутствие наблюдателей БДИПЧ никак не повлияет на легитимность выборов.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали о том, что Вячеслав Володин пригласил иностранных коллег принять участие в наблюдении за выборами в России, которые пройдут в сентябре. Председатель Госдумы также направил приглашения межпарламентским организациям.
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