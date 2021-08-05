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Политика
Вассерман: Зеленского могут осудить в Европейском суде по правам человека по иску нардепа Украины

Вассерман: Зеленского могут осудить в Европейском суде по правам человека по иску нардепа Украины

Несмотря на поддержку Западом киевских властей, надежда на непредвзятое расследование дела оппозиционного политика сохраняется.

Продолжение: В Раде назвали реальную угрозу Украине: Зе-команда живет в параллельной реальности
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) может осудить президента Украины Владимира Зеленского по иску депутата Верховной рады от оппозиционной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Таким мнением поделился известный российский публицист и эрудит Анатолий Вассерман.

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Вассерман считает, что политические взгляды ЕСПЧ и официального Киева в значительной степени совпадают, поэтому навряд ли международная инстанция встанет на сторону Медведчука. Но такой вариант не исключён в случае, если в Европе найдутся силы, желающие "насолить" Зеленскому. Однако аналитик отметил, что мало кто на Западе настроен против украинского лидера. По словам эксперта, когда дело касается русскоговорящих граждан, Европейский суд по правам человека обычно занимает противоположную позицию, даже если они проживают на территории Украины.

Анатолий Вассерман добавил, что жалоба Виктора Медведчука в ЕСПЧ может также ухудшить его положение. Публицист полагает, что преступная киевская власть будет оказывать на него давление, передаёт телеканал "Царьград".

Напомним, что в мае украинские правоохранители нагрянули с обысками в офис "Оппозиционной платформы – За жизнь" и в доме Медведчука. Затем депутата обвинили в госизмене и нарушении законов войны, что предусматривает возможность пожизненного лишения свободы. Парламентария отправили под домашний арест до 7 сентября.

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Фото: Anna Salynskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 5 августа 2021, 09:00 Источник: "Народные новости" ✓ Надежный источник

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