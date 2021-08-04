"Операция Трест": политолог Березовец рассказал о борьбе КГБ Белоруссии с оппозицией

3 августа в одном из парков Киева был найден мертвым диссидент Виталий Шишов, который руководил "Белорусским домом в Украине". Полиция обнаружила на теле мужчины следы насилия. Этот факт породил небезосновательную версию об убийстве, причем, политическом убийстве. Ситуацию прокомментировал украинский политолог Тарас Березовец. Он рассказал, как КГБ Белоруссии борется с оппозиционерами.
Эксперт полагает, что исчезновение Шишова могло быть заранее организованной акцией. Он не исключает, что оппозиционера могли похитить и удерживать белорусские силовики. "Есть прямые доказательства, что он умер не своей смертью. У него сломан нос", – подчеркнул Березовец.
Кроме того, политолог заявил, что обладает информацией, согласно которой, белорусские спецслужбы могут проводить по всей Европе масштабную операцию против диссидентов и оппозиционеров. Эксперт подчеркнул, что речь идет не только о похищении, но и о ликвидации граждан, выступающих против действующего режима.
"КГБ Белоруссии проводит операцию под кодовым названием "Трест". Целью этой операции является похищение по всей Европе видных представителей оппозиционного движения", – заявил Березовец со ссылкой на бывшего сотрудника белорусских спецслужб.
Он также отметил, что главной целью спецоперации является один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко, который на данный момент скрывается от режима Лукашенко в Польше.
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