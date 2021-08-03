Экс-депутат Верховной рады Журавко заговорил о новой войне на Украине: Зеленский игнорирует народ

Политик сделал неутешительный прогноз о будущем Незалежной. Он полагает, что президент страны может спровоцировать войну на Украине.
Эксперт отметил, что такое развитие событий вероятно, если страна все же вступит в НАТО. Алексей Журавко заявил, что большая часть жителей Украины понимают подобный итог и высказываются против сближения с Североатлантическим Альянсом.
По словам экс-депутата, несмотря на это Владимир Зеленский игнорирует настроения народа, при этом самостоятельно загоняя себя в угол. По мнению Журавко, большая часть украинских граждан запуганы. Он констатировал, что если война разгорится, пострадает население Незалежной.
Эксперт отметил, что большинство украинцев осознают, что ближе Белоруссии и России у них никого нет. Кроме того, он добавил, что Владимир Зеленский про народ вовсе не думает и не обращает внимания на его реальные нужды.
Как писали "Дни.ру", директор Украинского института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник считает, что президент Украины неумело шантажирует и критикует Запад. Также эксперт отметил, что Владимир Зеленский показывает готовность сотрудничать с Турцией, Великобританией и Китаем.
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