Володин рассказал о самых важных законах сентября

Размер выплат больничных на детей будут составлять 100% среднего заработка независимо от стажа. "Это последовательный шаг по поддержке семей с детьми", – подчеркнул председатель ГД.
Он напомнил, что поддержка семей с детьми, защита материнства и отцовства – один из приоритетов работы депутатского корпуса.
Также председатель ГД выделил закон о "гаражной амнистии". Некоторые гаражи построены еще в советское время, граждане продолжают ими пользуются.
Но юридически такие постройки не оформлены. Из-за этого продать или передать их по наследству невозможно, объяснил суть проблемы спикер.
Депутаты устранили этот правовой пробел – теперь граждане смогут оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся гаражи. Процедура бесплатна.
"Это справедливое решение", – заявил Володин.
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